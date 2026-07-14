14 июля, 17:45Общество
"Миллион вопросов": юрист рассказал, как защитить свои права на даче
Можно ли узаконить бесхозный кусок земли между дачными участками? Кто должен оплачивать ремонт коммуникаций после удара молнии? Как заставить соседей не сжигать мусор на участках? И обязаны ли новые собственники оплачивать долги прежних хозяев по членским взносам?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил заместитель главы московского Союза юристов, член комитета ТПП России по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.