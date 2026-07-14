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14 июля, 17:45

Общество

"Миллион вопросов": юрист рассказал, как защитить свои права на даче

"Миллион вопросов": юрист рассказал, как защитить свои права на даче

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Можно ли узаконить бесхозный кусок земли между дачными участками? Кто должен оплачивать ремонт коммуникаций после удара молнии? Как заставить соседей не сжигать мусор на участках? И обязаны ли новые собственники оплачивать долги прежних хозяев по членским взносам?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил заместитель главы московского Союза юристов, член комитета ТПП России по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

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Программа: Миллион вопросов
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