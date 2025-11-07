07 ноября, 20:00Общество
"Миллион вопросов": юрист рассказал, как проконтролировать качество работ по капремонту
Как жильцам дома проконтролировать качество работ по капремонту? Как заставить управляющую компанию починить лифт или убрать в подъезде?
Как законно поменять плитку на этаже и покрасить стены в подъезде? Что конкретно входит в графу "Содержание и ремонт жилого помещения"?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил юрист, эксперт в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Сергей Сергеев.