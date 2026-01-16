Форма поиска по сайту

16 января, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": как распознать угрозу при знакомстве с человеком

Россияне в период новогодних праздников стали чаще выбирать активный отдых

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 16 января

Россияне решили выяснить, в каком из регионов сейчас холоднее

"Специальный репортаж": снегопад в Москве

Wildberries проведет проверку по поводу продажи потенциально опасных капель

Около 4 тысяч человек побывали на экскурсиях по промышленным объектам Москвы

Собянин: более 100 мероприятий пройдет в Москве ко Дню студента

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 16 января

"Доктор 24": врач рассказала, как вовремя узнать о риске инфаркта и инсульта

Женщины стали подвергаться нападениям и угрозам после знакомств в Сети. Один из таких случаев произошел в столичном ресторане.

Девушка познакомилась с мужчиной в интернете, общалась с ним несколько дней, а затем пришла на встречу. Во время обеда он неожиданно напал на нее и ударил ногой по лицу.

Как распознать опасность при знакомстве? И почему красота не приносит счастье? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

