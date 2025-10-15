"Вопрос спорный": россияне стали активно обсуждать личную жизнь с нейросетью

Все больше россиян предпочитают обсуждать свою личную жизнь не с друзьями, а с нейросетью. При этом чаще всего это делают мужчины. Умный алгоритм помогает без лишних эмоций разобраться в вопросах ревности и конфликтов. Женщины чаще просят проанализировать поведение партнера и взглянуть на отношения со стороны.

Сможет ли искусственный интеллект заменить живое общение? Стоит ли полагаться на него в решении личных вопросов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.