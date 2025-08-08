Форма поиска по сайту

08 августа, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": эксперты обсудили, нужны ли консьержи в домах

"Вопрос спорный": эксперты обсудили, нужны ли консьержи в домах

Консьержи оказались в центре скандалов. В Красногорске жительница напала на женщину, которая следила за порядком в подъезде, потому что посчитала ее ведьмой. В Одинцове вахтер вела себя непристойно, и жители вызвали полицию. При этом в Москве консьерж спас собаку.

Так кто они – помощники или недруги за счет жильцов? Кто должен следить за порядком в подъездах? И нужен ли консьерж в доме? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

