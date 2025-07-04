"Вопрос спорный": нужен ли мат в русском языке

Ученые доказали, что нецензурная лексика помогает снять сильное психофизическое напряжение. Причем чем "крепче" слово, тем большую эмоциональную разрядку оно приносит.

Однако некоторые считают, что частое использование мата снижает интеллект и может быть ранним признаком деменции. Стоит ли использовать мат в русском языке?

И нужно ли ужесточить штрафы за его употребление в общественных местах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.