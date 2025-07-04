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04 июля, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": нужен ли мат в русском языке

"Вопрос спорный": нужен ли мат в русском языке

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Ученые доказали, что нецензурная лексика помогает снять сильное психофизическое напряжение. Причем чем "крепче" слово, тем большую эмоциональную разрядку оно приносит.

Однако некоторые считают, что частое использование мата снижает интеллект и может быть ранним признаком деменции. Стоит ли использовать мат в русском языке?

И нужно ли ужесточить штрафы за его употребление в общественных местах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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