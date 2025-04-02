"Вопрос спорный": можно ли обвинять жертву мошенников, если ее обманули

Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Документ включает три десятка мер, в том числе запрет на массовые обзвоны и рассылки, а также введение голосовой базы данных злоумышленников. Кроме того, ужесточены правила получения кодов подтверждения и дистанционного выпуска сим-карт.

Однако, несмотря на усилия, жертвами обмана продолжают становиться даже известные личности. Возможно ли было избежать таких ситуаций и можно ли частично винить самих пострадавших?

В программе "Вопрос спорный" мнениями поделились депутат Государственной думы Светлана Журова, адвокат Людмила Айвар, психолог Михаил Хорс и президент Союза блогеров Денис Нырков.

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