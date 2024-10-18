18 октября, 13:50Культура
"Это Москва. Люди": актер Александр Петров
В детстве актера Александра Петрова интересовали две вещи: футбол и стихи. Профессиональным спортсменом он не стал, а вот любовь к поэзии осталась на всю жизнь.
Особое место в творческой жизни Петрова занимает поэзия Владимира Маяковского, которая, по его словам, сыграла важную роль в его профессиональном становлении. Артист также рассказал, что всегда мечтал о том, чтобы на его концертах царила камерная атмосфера, подчеркнув важность открытого общения с аудиторией.
Подробнее – в программе "Это Москва. Люди".