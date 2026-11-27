Мошенники придумали схему обмана ко Дню матери. Некоторые граждане захотят отправить открытку онлайн. Получателям, как правило, предлагается нужно открыть ссылку, чтобы получить виртуальный подарок или посмотреть видеопоздравление.

Аферисты вместо открытки или подарка отправляют ссылку, после перехода по которой на устройство устанавливается вредоносная программа, с помощью которой могут похитить личные данные.

Подробнее – в программе "Московский патруль".