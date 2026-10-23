"Московский патруль": задержан москвич, подозреваемый в убийстве 20-летней давности

Столичные полицейские раскрыли убийство, совершенное на юго-востоке Москвы 20 лет назад. Благодаря современным базам данных дактилоскопической экспертизы удалось установить и задержать предполагаемого преступника.

По версии следствия, в одной из квартир в Южнопортовом районе произошла ссора между двумя мужчинами, которые познакомились незадолго до этого. Старший из них угостил молодого человека алкоголем и пригласил продолжить застолье у себя дома.

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