Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": задержан москвич, подозреваемый в убийстве 20-летней давности

"Московский патруль": задержан москвич, подозреваемый в убийстве 20-летней давности

"Московский патруль": суд отправил в СИЗО девушку, ударившую возлюбленного ножом в грудь

"Московский патруль": СК РФ взял под контроль нападение на журналистов в Реутове

Прохор Шаляпин заявил, что не знал о мошеннической схеме магазина "АйфонБерри"

СК возбудил дело после нападения на журналистов в Реутове

Воздушную тревогу объявили в Шереметьево

Мебель и личные вещи жильцов загорелись в квартире на Погодинской улице

Квартира загорелась в жилом доме в Хамовниках

Москвичи потеряли около 10 млн рублей при покупке iPhone в интернет магазине

Собянин: 155 летевших на Московский регион БПЛА сбито за ночь

Столичные полицейские раскрыли убийство, совершенное на юго-востоке Москвы 20 лет назад. Благодаря современным базам данных дактилоскопической экспертизы удалось установить и задержать предполагаемого преступника.

По версии следствия, в одной из квартир в Южнопортовом районе произошла ссора между двумя мужчинами, которые познакомились незадолго до этого. Старший из них угостил молодого человека алкоголем и пригласил продолжить застолье у себя дома.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика