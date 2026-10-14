14 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": суд изберет меру пресечения фигуранту кражи 33 млрд записей
В Тверской районный суд Москвы доставлен 19-летний уроженец Барнаула Денис Фридман. Его подозревают в причастности к хищению 33 миллиардов записей клиентов крупной сети пиццерий.
Украденные персональные данные были выставлены на продажу в даркнете, однако прибыли злоумышленникам не принесли. Сейчас суд решает вопрос о мере пресечения для фигуранта.
Подробнее – в программе "Московский патруль".