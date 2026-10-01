"Московский патруль": столичный главк Росгвардии отметил 10-летие

Столичный главк Росгвардии отметил 10-летие со дня образования. В честь юбилея сотрудники подразделений провели показательные выступления: продемонстрировали навыки рукопашного боя, разбивали строительные блоки и доски, а также выполняли упражнения с бронеавтомобилями.

Поздравить росгвардейцев приехал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, который отметил опыт столичного управления в обеспечении безопасности мегаполисов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".