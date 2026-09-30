"Московский патруль": семь спецназовцев получили краповые береты после испытаний

В Московской области 23 военнослужащих спецназа Росгвардии вышли на 12-километровую дистанцию, чтобы пройти испытания на право ношения крапового берета. Бойцам предстояли марш-бросок по лесу, холмам и оврагам, огненно-штурмовая полоса, проверка боеспособности оружия, стрельба и штурм здания.

До финального этапа дошли только 7 кандидатов, которым предстояли 12 минут рукопашного боя в 4 раунда с действующими обладателями краповых беретов. Все 7 бойцов справились с финальным испытанием и получили заветные береты.

Подробнее – в программе "Московский патруль".