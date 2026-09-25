"Московский патруль": СК возбудил дело о незаконном лишении свободы актера Вельдина

В Москве произошел инцидент с участием актера Сергея Вельдина – жена его друга заказала инсценировку задержания, чтобы заставить актера прекратить общение с ее мужем. Подставная знакомая пригласила Вельдина в арендованную квартиру на Тверской, где его избили, надели наручники и угрожали предметами, похожими на пистолеты.

Актер подтвердил факт избиения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы. Участникам грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

