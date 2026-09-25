"Московский патруль": в Москве задержали похитителей элитного алкоголя и парфюма

Столичные участковые задержали нескольких подозреваемых в кражах. В понедельник, 21 сентября, мужчина вынес из магазина брюки и жилетку на 100 тысяч рублей. В среду, 23 сентября, задержали мужчину, который пытался уйти с тележкой элитного алкоголя на 40 тысяч.

Во вторник, 22 сентября, поймали молодых людей, укравших молочные продукты и крупы. Также в понедельник был задержан мужчина, который украл парфюм за 60 тысяч, заменив его пустым флаконом.

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