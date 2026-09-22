"Московский патруль": в Москве выявили магазины, торгующие алкоголем после 23:00

Общественники вместе с полицией выявили в Москве несколько магазинов, которые продают алкоголь после 23:00, несмотря на запрет. У одного продуктового магазина на востоке столицы покупатель, которому отказали в продаже спиртного после полуночи, начал агрессивно себя вести.

В другом магазине продавщица без вопросов продала пиво, оправдываясь, что заработалась и не следила за временем. Там же под прилавком нашли водку, которую она объяснила "временным хранением".

Подробнее – в программе "Московский патруль".

