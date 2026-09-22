"Московский патруль": 56% россиян выступили против интернет-торговли алкоголем

В России снова обсуждают возможность разрешить интернет-торговлю алкоголем. Аналитики провели опрос, и большинство россиян – 56% – выступили против. Главный страх людей в том, что спиртное в онлайн-магазинах смогут легко купить школьники.

Прямой запрет на продажу алкоголя через интернет действует с 2007 года, и все это время эксперты не могут прийти к единому мнению. Сторонники идеи считают, что это поможет российским производителям, а цифровые сервисы и биометрия не дадут детям купить алкоголь.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

