"Московский патруль": контролеры проверили рейд на маршрутах проекта "Москва – область"

На маршрутах проекта "Москва – область" контролеры "Организатора перевозок" вместе с сотрудниками административно-пассажирской инспекции проверяют оплату проезда по всей трассе.

С лета 2025 года контролеры проверили на маршрутах проекта свыше 205 тысяч проездных билетов более чем в 38 тысячах автобусах. На территории Московской области проверки проводятся совместно с подмосковными коллегами.

Подробнее – в программе "Московский патруль".