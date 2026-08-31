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Новости

31 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала курьера телефонных мошенников в столице

"Московский патруль": полиция задержала курьера телефонных мошенников в столице

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Московские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые лишили пенсионерку 1,5 миллиона рублей. Оперативники по горячим следам выследили уроженца Саратовской области, который уже успел перевести деньги пожилой москвички в криптовалюту.

Звонившие убедили женщину, что злоумышленники получили доступ к ее персональным данным и от ее имени оформлена доверенность на распоряжение финансами. Незнакомцы велели передать все накопления курьеру якобы для их сохранности.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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