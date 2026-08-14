"Московский патруль": в Домодедово у россиянина нашли три незадекларированные сумки Hermes

В аэропорту Домодедово таможенники задержали россиянина, прилетевшего из Дубая. Мужчина вез сумки Hermès, которые не задекларировал.

Каждое изделие стоит около двух миллионов рублей. Речь идет о моделях Kelly и Birkin – самых известных в линейке французского дома. Из-за высокой стоимости такие вещи подлежат обязательному декларированию. Подробнее – в программе "Московский патруль".

