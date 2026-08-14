"Московский патруль": в Подмосковье задержали мужчин, продававших анаболические стероиды

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в нелегальной продаже анаболических стероидов и растительного наркотика.

По данным следствия, один из организаторов криминального бизнеса, несмотря на наркозависимость, позиционировал себя как тренер по бодибилдингу. Используя связи в спортивной среде, сообщники подыскивали клиентов, готовых приобретать стероиды как для личного использования, так и для перепродажи. Товар рассылали почтой и курьерами по всей России. К делу один из фигурантов привлек собственную мать. Подробнее – в программе "Московский патруль".

