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14 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали мужчин, продававших анаболические стероиды

"Московский патруль": в Подмосковье задержали мужчин, продававших анаболические стероиды

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В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в нелегальной продаже анаболических стероидов и растительного наркотика.

По данным следствия, один из организаторов криминального бизнеса, несмотря на наркозависимость, позиционировал себя как тренер по бодибилдингу. Используя связи в спортивной среде, сообщники подыскивали клиентов, готовых приобретать стероиды как для личного использования, так и для перепродажи. Товар рассылали почтой и курьерами по всей России. К делу один из фигурантов привлек собственную мать. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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