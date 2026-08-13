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13 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники столичной автомойки угнали Porsche клиента и разбили его

"Московский патруль": сотрудники столичной автомойки угнали Porsche клиента и разбили его

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В Москве сотрудник автомойки повредил элитную машину Porsche Taycan. Молодой человек, воспользовавшись тем, что автомобиль находился в его распоряжении, взял ключи и вместе с коллегой угнал транспортное средство.

Во время поездки он не справился с управлением и повредил правую дверь машины. В результате сотрудники автомойки вернули транспорт на мойку и скрылись. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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