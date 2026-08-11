"Московский патруль": блогер Валерия Чекалина обжалует приговор суда

Приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, будет обжалован. Как стало известно, с решением суда не согласны и прокуратура, и сама блогер.

Чекалину признали виновной в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по поддельным документам. Обвинение настаивало на шести годах условно, штрафе в размере более миллиарда рублей и пятилетнем запрете на администрирование сайтов. Суд назначил пять лет условно, штраф в размере 765 миллионов рублей и трехлетний запрет на управление сайтами.

Прокуратура считает приговор слишком мягким. Адвокаты блогера не согласны с расчетом суммы штрафа, полагая его завышенным. Подробнее – в программе "Московский патруль".

