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11 августа, 21:30

Шоу-бизнес

"Московский патруль": блогер Валерия Чекалина обжалует приговор суда

"Московский патруль": блогер Валерия Чекалина обжалует приговор суда

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Приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, будет обжалован. Как стало известно, с решением суда не согласны и прокуратура, и сама блогер.

Чекалину признали виновной в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по поддельным документам. Обвинение настаивало на шести годах условно, штрафе в размере более миллиарда рублей и пятилетнем запрете на администрирование сайтов. Суд назначил пять лет условно, штраф в размере 765 миллионов рублей и трехлетний запрет на управление сайтами.

Прокуратура считает приговор слишком мягким. Адвокаты блогера не согласны с расчетом суммы штрафа, полагая его завышенным. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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