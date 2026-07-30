"Московский патруль": суд вынес приговор за соучастие в теракте в ЖК "Алые паруса"

Второй Западный окружной военный суд приговорил террориста Ваража Манукяна (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 22 годам колонии за соучастие в теракте в жилом комплексе "Алые паруса" в феврале 2025 года. В результате взрыва погибли глава батальона "Арбат" Армен Саркисян и исполнитель теракта, еще трое пострадали.

Манукян, по версии следствия, передал взрывное устройство исполнителю, сам заявил, что не знал о конечной цели организаторов. Суд также конфисковал его автомобиль и назначил штраф в 500 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

