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20 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": репетитор украл 100 тысяч рублей из сейфа семьи ученика

"Московский патруль": репетитор украл 100 тысяч рублей из сейфа семьи ученика

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Столичные полицейские задержали репетитора, которого подозревают в краже почти 100 тысяч рублей из сейфа родителей его ученика.

По данным правоохранителей, мужчина несколько месяцев занимался с ребенком и успел узнать обстановку в квартире. Как считают полицейские, дождавшись момента, когда взрослых не было дома, он забрал деньги, но попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В полицию обратился 49-летний москвич. Он сообщил, что из сейфа в квартире на Петровском бульваре пропали деньги в иностранной валюте. Подозреваемого задержали, похищенные средства вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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