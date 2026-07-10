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10 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии пресекли две кражи в строительном гипермаркете

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии пресекли две кражи в строительном гипермаркете

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За один день сотрудники Росгвардии пресекли сразу две кражи в строительном гипермаркете в Совхозе имени Ленина. Сначала 42-летний мужчина попытался вынести из торговой точки лазерный уровень, спрятав его в рюкзак.

Позже 27-летний мужчина решил забрать без оплаты 17 упаковок кабельных гильз, спрятав товар под одеждой. Для дальнейшего разбирательства нарушителей передали в полицию.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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