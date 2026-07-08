08 июля, 21:30Общество
"Московский патруль": москвичам рассказали, как решать вопросы с громкими соседями
Жительница Москвы пожаловалась на соседа, который регулярно устраивает музыкальные марафоны и распускает руки. При этом допустимый уровень шума в квартирах регулируется санитарными нормами и региональными законами о тишине.
В Москве запрещено шуметь с 23:00 до 07:00. Ремонтные работы дополнительно ограничены "тихим часом".
Что делать с громкими жильцами, которые не боятся административных штрафов? Об этом – в программе "Московский патруль".