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07 июля, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": водолазы-взрывотехники рассказали о поиске опасных предметов

"Московский патруль": водолазы-взрывотехники рассказали о поиске опасных предметов

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Водолазы-взрывотехники ОМОН "Меч" ежедневно обследуют дно Москвы-реки, причалы и мостовые сооружения в поисках опасных предметов.

Бойцы с помощью гидроакустической связи докладывают командиру о потенциально опасной находке. В считанные минуты спецназовцы аккуратно извлекают из воды подозрительный предмет и передают коллегам.

Как проходит работа в условиях практически нулевой видимости – в программе "Московский патруль".

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