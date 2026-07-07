"Московский патруль": водолазы-взрывотехники рассказали о поиске опасных предметов

Водолазы-взрывотехники ОМОН "Меч" ежедневно обследуют дно Москвы-реки, причалы и мостовые сооружения в поисках опасных предметов.

Бойцы с помощью гидроакустической связи докладывают командиру о потенциально опасной находке. В считанные минуты спецназовцы аккуратно извлекают из воды подозрительный предмет и передают коллегам.

Как проходит работа в условиях практически нулевой видимости – в программе "Московский патруль".