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01 июля, 21:30

Общество

"Московский патруль": лучшие собаки Росгвардии с кинологами приехали в Подмосковье

"Московский патруль": лучшие собаки Росгвардии с кинологами приехали в Подмосковье

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Лучшие собаки Росгвардии с кинологами приехали в Подмосковье – это 29 специалистов с патрульно-розыскными и минно-розыскными собаками со всей страны. Бойцы со своими питомцами отправились выполнять нормативы.

Соревнования максимально приближены к реальным боевым задачам. Например, собаке дают понюхать и запомнить запах вещи, после чего она должна обнаружить такую же среди всех экземпляров.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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