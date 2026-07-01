"Московский патруль": лучшие собаки Росгвардии с кинологами приехали в Подмосковье

Лучшие собаки Росгвардии с кинологами приехали в Подмосковье – это 29 специалистов с патрульно-розыскными и минно-розыскными собаками со всей страны. Бойцы со своими питомцами отправились выполнять нормативы.

Соревнования максимально приближены к реальным боевым задачам. Например, собаке дают понюхать и запомнить запах вещи, после чего она должна обнаружить такую же среди всех экземпляров.

Подробнее – в программе "Московский патруль".