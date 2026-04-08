"Московский патруль": тело женщины с ножевыми ранениями найдено в Москве

Под окнами многоэтажки на улице Лобачевского на западе Москвы обнаружено тело 35-летней женщины. По предварительным данным, погибшая – супруга известного столичного предпринимателя Неля Аллаярова. Соседи говорят, что семья была состоятельной.

Следователи рассматривают разные версии, в том числе самоубийство, однако тело нашли раздетым и с множественными ножевыми ранениями. Опрошены родственники и соседи, изучаются камеры видеонаблюдения.

