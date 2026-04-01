"Московский патруль": заседание по уголовному делу Смолова перенесли на 3 апреля

Уголовное дело в отношении спортсмена Федора Смолова, который устроил драку в столичном кафе, перенесли на 3 апреля. Ему может грозить до 3 лет лишения свободы.

Ранее Смолов заключил мировое соглашение с бизнесменом из Челябинска, которого ударил кулаком в лицо. Футболист выплатил суммарно 4 миллиона рублей компенсации и принес извинения.

Смолов и потерпевший примирились, но пока без решения суда. Пострадавший отсутствовал на заседании, в связи с чем прокурор ходатайствовал о его переносе.

