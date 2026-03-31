"Московский патруль": пасынка Стаса Намина приговорили к 18 годам колонии

Мособлсуд приговорил пасынка известного музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко к 18 годам колонии по делу об убийстве бабушки и сводного брата.

В зале суда он молча сидел в стеклянной кабине, склонив голову. Пока неизвестно, планирует ли он с защитниками обжаловать приговор.

Ранее обвиняемый признал вину, указав в качестве мотива давний семейный конфликт из-за имущества.

