31 марта, 21:35Происшествия
"Московский патруль": пасынка Стаса Намина приговорили к 18 годам колонии
Мособлсуд приговорил пасынка известного музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко к 18 годам колонии по делу об убийстве бабушки и сводного брата.
В зале суда он молча сидел в стеклянной кабине, склонив голову. Пока неизвестно, планирует ли он с защитниками обжаловать приговор.
Ранее обвиняемый признал вину, указав в качестве мотива давний семейный конфликт из-за имущества.
Об этом – в программе "Московский патруль".