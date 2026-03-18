"Московский патруль": главврача больницы в Балашихе судят за взятку почти в 22 млн руб

Главврач больницы в Балашихе получил взятку на общую сумму свыше 22 миллионов рублей. По данным следствия, он выписывал премии своим работникам, после чего под угрозой увольнения заставлял отчислять от полученных денег определенный процент.

На имущество обвиняемого стоимостью около 107 миллионов рублей наложен арест, проходят обыски. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

