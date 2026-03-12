Форма поиска по сайту

12 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в столице участились случаи незаконного содержания хищников в домах

"Интервью": Алексей Шапошников – о запрете антикафе с животными

Нашествие змей ожидается в Москве к концу марта

Дикие лебеди вернулись в китайскую провинцию Шаньси

Жители Подмосковья стали чаще сообщать о встречах с дикими животными

Специалисты показали, как утешают спасенную нерпу на Ладожском озере

Детеныша нерпы спасли на Ладожском озере

В РФ впервые разработали ГОСТ по требованиям к собакам-поводырям

В Москве домашние животные стали чаще страдать ожирением

"Специальный репортаж": дикая игрушка

В Москве участились случаи незаконного содержания диких животных в частных домах и квартирах. Правоохранительные органы регулярно изымают хищников, которые содержатся в неприемлемых условиях. Недавно были обнаружены бурые медведи, африканские львы и леопард в некоммерческом садовом товариществе.

Нелегальное содержание диких животных представляет серьезную опасность как для самих зверей, так и для людей. Эксперты призывают граждан не приобретать экзотических питомцев и предлагают альтернативные способы взаимодействия с дикой природой, например, посещение зоопарков или участие в программах опеки животных.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
животныепроисшествиягород

