"Московский патруль": в столице участились случаи незаконного содержания хищников в домах

В Москве участились случаи незаконного содержания диких животных в частных домах и квартирах. Правоохранительные органы регулярно изымают хищников, которые содержатся в неприемлемых условиях. Недавно были обнаружены бурые медведи, африканские львы и леопард в некоммерческом садовом товариществе.

Нелегальное содержание диких животных представляет серьезную опасность как для самих зверей, так и для людей. Эксперты призывают граждан не приобретать экзотических питомцев и предлагают альтернативные способы взаимодействия с дикой природой, например, посещение зоопарков или участие в программах опеки животных.

