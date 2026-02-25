Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": женщину и сожителя обвинили в насилии над детьми в Подмосковье

"Московский патруль": женщину и сожителя обвинили в насилии над детьми в Подмосковье

"Московский патруль": в столице задержан совладелец автофирмы по делу о мошенничестве

Пожар произошел в ангаре на Дубравной улице в Москве

Росгвардейцы спасли девочку, провалившуюся в сугроб на востоке Москвы

На острове Ольхон на Байкале застряли 3 тысячи туристов

Новости мира: около 30 человек погибли на юго-востоке Бразилии из-за наводнения

Экскаватор упал с прицепа на съезде с ТТК в центре Москвы

Новости мира: архив с миллионами файлов об НЛО исчез после указа Трампа

Новости мира: 30 человек погибли в Бразилии из-за ливней

Новости мира: 50 роботов-андроидов показали мастерство кунг-фу в Пекине

В Подмосковье в суде рассмотрят дело Елены Ромащенко и ее сожителя Василия Васина, которых следствие обвиняет в систематическом насилии над тремя детьми. Мужчина бил детей битой, а мать помогала и не обращалась в полицию.

Кадры издевательств попали в соцсети и привлекли внимание правоохранителей. Сейчас дети находятся в приемной семье, а фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика