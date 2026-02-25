"Московский патруль": женщину и сожителя обвинили в насилии над детьми в Подмосковье

В Подмосковье в суде рассмотрят дело Елены Ромащенко и ее сожителя Василия Васина, которых следствие обвиняет в систематическом насилии над тремя детьми. Мужчина бил детей битой, а мать помогала и не обращалась в полицию.

Кадры издевательств попали в соцсети и привлекли внимание правоохранителей. Сейчас дети находятся в приемной семье, а фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".