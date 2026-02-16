"Московский патруль": более 1,3 тыс автобусов отправили на спецстоянки в Москве

Более 1 300 автобусов и грузовиков отправили на спецстоянки в Москве в прошлом году. Самым частым нарушением стало отсутствие тахографа.

При этом свыше 400 автомобилей конфисковали по постановлениям об аресте, а около 300 транспортных средств сняли с линии прямо во время работы за технические неполадки. Как сообщили в Дептрансе Москвы, такие меры призваны повысить безопасность на столичных дорогах.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

