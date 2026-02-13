"Московский патруль": полицейские задержали юриста по подозрению в крупном мошенничестве

Столичные полицейские задержали юриста, которого подозревают в крупном мошенничестве. Он предлагал помочь участникам СВО с оформлением инвалидности и пропадал с деньгами.

На допросе злоумышленник заявил, что пользовался тем, что люди находились в тяжелом состоянии и не испытывал к ним сочувствия. Один из потерпевших заплатил юристу 800 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".