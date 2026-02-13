Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 февраля, 21:20

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали юриста по подозрению в крупном мошенничестве

Подросток погиб при сходе снега с многоэтажки на Щелковском шоссе Москвы

Жительница Москвы рассказала, что ее бывший супруг следит за ней и угрожает

В Солнцеве двое детей упали с крыши нежилого строения

Жители Перова обнаружили во дворе тела погибших кошек

Москвичка заявила о преследовании со стороны бывшего мужа

Пожар произошел в районе ЖК "Солнцево парк" в Москве

Трубу прорвало на станции МЦД-4 Нижегородская

Девять кошек погибли в результате отравления в Перове

Машины застряли на границе с Грузией из-за непогоды

Столичные полицейские задержали юриста, которого подозревают в крупном мошенничестве. Он предлагал помочь участникам СВО с оформлением инвалидности и пропадал с деньгами.

На допросе злоумышленник заявил, что пользовался тем, что люди находились в тяжелом состоянии и не испытывал к ним сочувствия. Один из потерпевших заплатил юристу 800 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествия

