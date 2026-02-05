"Московский патруль": напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину отправили на лечение

Мужчину, который схватил чужого ребенка, поднял над головой и бросил на пол в аэропорту Шереметьево, признали больным. Химкинский суд Подмосковья постановил, что Владимир Витиков виновен в покушении на убийство ребенка, и отправил его на принудительное лечение.

По изъятым образцам одежды мужчины было произведено криминалистическое исследование тканей. Установлено, что он употребил наркотическое средство перед вылетом в Россию.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

