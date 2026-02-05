Форма поиска по сайту

05 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину отправили на лечение

"Московский патруль": в столичный суд доставили членов мошеннической ОПГ

Мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево, отправили на принудительное лечение

Долг блогера Митрошиной перед налоговой увеличился на 5 млн из-за пени и штрафов

Свидетели по делу блогера Митрошиной выступили на заседании Тверского суда

Суд отправил школьника из Уфы под домашний арест за нападение на учителя

Заседание суда по делу блогера Митрошиной состоялось в Москве

Свидетелей по делу блогера Митрошиной допросят в Тверском суде Москвы

Суд вынесет приговор мужчине, напавшему на ребенка в аэропорту Шереметьево

Судебное заседание по делу блогера Александры Митрошиной пройдет 5 февраля

Мужчину, который схватил чужого ребенка, поднял над головой и бросил на пол в аэропорту Шереметьево, признали больным. Химкинский суд Подмосковья постановил, что Владимир Витиков виновен в покушении на убийство ребенка, и отправил его на принудительное лечение.

По изъятым образцам одежды мужчины было произведено криминалистическое исследование тканей. Установлено, что он употребил наркотическое средство перед вылетом в Россию.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов

