05 февраля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину отправили на лечение
Мужчину, который схватил чужого ребенка, поднял над головой и бросил на пол в аэропорту Шереметьево, признали больным. Химкинский суд Подмосковья постановил, что Владимир Витиков виновен в покушении на убийство ребенка, и отправил его на принудительное лечение.
По изъятым образцам одежды мужчины было произведено криминалистическое исследование тканей. Установлено, что он употребил наркотическое средство перед вылетом в Россию.
