30 декабря, 21:30Общество
"Московский патруль": юрист напомнил об ответственности за небезопасное украшение подъезда
В России за небезопасное украшение подъезда дома предусмотрена административная ответственность, напомнил юрист Тамерлан Шамидулаев. Для граждан размер штрафа составит 15 тысяч рублей, а для управляющих компаний (УК) – 400 тысяч.
Например, при украшении подъезда к Новому году ель не должна перекрывать пути эвакуации и стоять у радиаторов отопления. Гирлянду рекомендуется выбирать со светодиодами и обязательно сертифицированную.
Подробнее – в программе "Московский патруль".