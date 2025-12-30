"Московский патруль": юрист напомнил об ответственности за небезопасное украшение подъезда

В России за небезопасное украшение подъезда дома предусмотрена административная ответственность, напомнил юрист Тамерлан Шамидулаев. Для граждан размер штрафа составит 15 тысяч рублей, а для управляющих компаний (УК) – 400 тысяч.

Например, при украшении подъезда к Новому году ель не должна перекрывать пути эвакуации и стоять у радиаторов отопления. Гирлянду рекомендуется выбирать со светодиодами и обязательно сертифицированную.

Подробнее – в программе "Московский патруль".