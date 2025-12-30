"Московский патруль": москвичей призвали отказаться от салюта в новогодние праздники

Столичное управление МВД России рекомендовало гражданам не использовать пиротехнику во время новогодних праздников. Это связано с тем, что мошенники часто убеждают пойти людей на преступления, используя петарды и салюты.

Правоохранители напомнили, что использовать пиротехнические изделия запрещено в помещениях, на балконах, вблизи зданий и транспорта. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".