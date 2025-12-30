30 декабря, 21:30Общество
"Московский патруль": москвичей призвали отказаться от салюта в новогодние праздники
Столичное управление МВД России рекомендовало гражданам не использовать пиротехнику во время новогодних праздников. Это связано с тем, что мошенники часто убеждают пойти людей на преступления, используя петарды и салюты.
Правоохранители напомнили, что использовать пиротехнические изделия запрещено в помещениях, на балконах, вблизи зданий и транспорта. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы.
Подробнее – в программе "Московский патруль".