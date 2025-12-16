"Московский патруль": в Мосгордуме предложили ввести понятие "зооклубы" в законодательство

В Мосгордуме предложили ввести в законодательство понятие "зооклубы". Речь о заведениях, в которых можно будет легально и безопасно общаться с разными животными.

"Антикафе" с животными работают и сейчас, однако эта сфера практически не регулируется. Зоозащитники считают, что для таких заведений нужны четкие нормативы, поскольку они существуют в "правовом вакууме".

Подробнее – в программе "Московский патруль".

