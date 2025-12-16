Форма поиска по сайту

16 декабря, 21:35

Политика

"Московский патруль": в Мосгордуме предложили ввести понятие "зооклубы" в законодательство

Московский зоопарк показал, как животным нравится снег

Новости мира: жители Гааги провели акцию против массовой иммиграции

Манул Бабник набрал рекордные 6,5 кг в центре воспроизводства Московского зоопарка

Орнитолог рассказала, как ястребы-тетеревятники работают в столичных аэропортах

Манул по кличке Бабник из Московского зоопарка завершил зажировку

Жительница Подмосковья поселила в доме корову

Львы в подмосковной "Земле прайда" обрадовались похолоданию

"Новости дня": площадка для питомцев появилась в Беговом районе Москвы

Московский зоопарк показал, как панда Катюша играет в снегу

В Мосгордуме предложили ввести в законодательство понятие "зооклубы". Речь о заведениях, в которых можно будет легально и безопасно общаться с разными животными.

"Антикафе" с животными работают и сейчас, однако эта сфера практически не регулируется. Зоозащитники считают, что для таких заведений нужны четкие нормативы, поскольку они существуют в "правовом вакууме".

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
животныеполитикаобществовидеоАлександр Астахов

