15 декабря
"Московский патруль": эксперты обсудили усиление контроля за хоррор-квестами
Несколько лет на разных уровнях ведутся обсуждения об ужесточении контроля в сфере квест-комнат. Например, в 2023 году был утвержден ГОСТ для проведения детских мероприятий, появилось положение о технике безопасности по монтажу локаций.
В настоящий момент на данные стандарты ориентируются создатели квестов для взрослых. Однако обеспечение безопасности остается на совести организаторов.
