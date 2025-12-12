"Московский патруль": наркоторговцы прятали товар в коробках из-под парфюма

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии арестовали наркоторговцев, которые паковали товар в коробки из-под парфюма с двойным дном. А после запрещенные вещества продавали через службу доставки.

В ходе обысков правоохранители обнаружили пакет и семь свертков с веществами, 195 упаковок из-под духов различных брендов, 15 коробок с двойным дном, электронные весы, фасовочные материалы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

