"Московский патруль": задержаны подозреваемые в ограблении экс-ведущей из Владивостока

Полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении бывшей телеведущей из Владивостока Анны Мукуцы, которое произошло пока она проходила лечение в рехабе. Присматривать за квартирой на это время девушка попросила близких друзей. Когда Мукуца вернулась домой, обнаружила, что пропали некоторые ценные вещи, а также семь миллионов рублей.

Деньги ей дал возлюбленный для развития бизнеса. Всю сумму мужчины успели потратить на путешествия и брендовые вещи.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

