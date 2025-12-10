"Московский патруль": модель Тартанова смогла рассказать, что ее избили

Пропавшая ранее и найденная в реанимации модель Анжелика Тартанова смогла рассказать, что ее избили, но не уточнила, кто. У девушки отек головного мозга, множественные ушибы и кровоизлияние. Для удаления одной из гематом врачи даже провели трепанацию черепа.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

