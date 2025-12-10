"Московский патруль": камеры ЦОДД начали фиксировать остановку мешающих движению машин

Камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в столице начали фиксировать остановку мешающих движению машин. Речь о случаях, когда авто остановилось на полосе, заблокировало проезд или выезд с парковки.

Сначала нейросеть анализирует данные с камер и выявляет нарушения. Затем материалы еще раз проверяют уже в ручном режиме сотрудники ЦОДД, а после передают в ГИБДД для вынесения постановления. Нарушителю в таком случае грозит штраф в размере 3 тысяч рублей. Камеры снимают авто с интервалом в одну минуту.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

