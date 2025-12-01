Форма поиска по сайту

01 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали закладчика в подъезде жилого дома в Москве

"Московский патруль": полицейские задержали закладчика в подъезде жилого дома в Москве

"Московский патруль": зацепера, забравшегося на крышу электропоезда, задержали в Москве

Новости регионов: под Петербургом задержали подозреваемых в пособничестве мошенникам

Несколько машин столкнулись на 32-м километре МКАД

Пьяный зацепер проехал станцию на крыше поезда в метро

Охранник решил отсудить у Киркорова более 2 млн рублей

Блогер Домогацкий оставил больше сотни человек без оплаченного жилья на Бали

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Раменском

Пенсионерка в Москве подала в суд на нового собственника квартиры после ремонта

Автомобиль загорелся во дворе в Московском

Полицейские задержали вероятного закладчика в одном из подъездов жилого дома в Москве, когда он прятал в тайник наркотики.

Из сумки задержанного полицейские достали несколько черных свертков. Позже экспертиза подтвердила, что в них находится мефедрон. В квартире задержанного были найдены другие свертки. Общий вес запрещенных веществ составил почти 4 килограмма.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

