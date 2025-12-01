"Московский патруль": полицейские задержали закладчика в подъезде жилого дома в Москве

Полицейские задержали вероятного закладчика в одном из подъездов жилого дома в Москве, когда он прятал в тайник наркотики.

Из сумки задержанного полицейские достали несколько черных свертков. Позже экспертиза подтвердила, что в них находится мефедрон. В квартире задержанного были найдены другие свертки. Общий вес запрещенных веществ составил почти 4 килограмма.

Подробнее – в программе "Московский патруль".