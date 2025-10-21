"Московский патруль": бывшие юристы блогера Митрошиной отправлены под домашний арест

Столичный суд отправил под домашний арест бывших адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву, которые работали с блогером Александрой Митрошиной. В отношении женщин возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

По данным СМИ, в 2022 году налоговая служба заподозрила блогера в неуплате налогов. Тогда Митрошина наняла Волхову и Гольцеву для урегулирования ситуации. Однако они, со слов блогера, систематически вводили ее в заблуждение. В результате она отдала своим юристам более 70 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".