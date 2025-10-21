Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 21:35

Шоу-бизнес

"Московский патруль": бывшие юристы блогера Митрошиной отправлены под домашний арест

"Московский патруль": бывшие юристы блогера Митрошиной отправлены под домашний арест

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 октября

Пенсионерка из Москвы оспорила продажу своей квартиры спустя несколько лет

Столичный суд вернул пенсионерке квартиру, которую она продала 6 лет назад

"Деньги 24": суды в РФ стали возвращать квартиры продавцам, обманутым мошенниками

Мосгорсуд перенес заседание по квартире, проданной пенсионеркой под давлением мошенников

Суд разрешил изымать автомобили пьяных водителей независимо от их материального положения

Автомобиль Mercedes-Benz конфисковали у россиянина за повторное вождение в нетрезвом виде

В Москве вынесли приговор владельцу и повару ларьков с шаурмой, где отравились люди

Суд изъял автомобиль у россиянина за повторное вождение в нетрезвом виде

Столичный суд отправил под домашний арест бывших адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву, которые работали с блогером Александрой Митрошиной. В отношении женщин возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

По данным СМИ, в 2022 году налоговая служба заподозрила блогера в неуплате налогов. Тогда Митрошина наняла Волхову и Гольцеву для урегулирования ситуации. Однако они, со слов блогера, систематически вводили ее в заблуждение. В результате она отдала своим юристам более 70 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судышоу-бизнесвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика