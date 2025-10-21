"Московский патруль": 48 зацеперов пострадали на МЖД за 9 месяцев

На Московской железной дороге (МЖД) пострадали 48 подростков-зацеперов за 9 месяцев 2025 года, сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на данные пресс-службы перевозчика.

Чаще всего случаи зацепинга фиксировались на Ярославском, Казанском и Горьковском направлениях. Наиболее неблагоприятными участками считаются станции в районе Щелкова, Королева, Орехово-Зуева и Воскресенска.

Подробнее – в программе "Московский патруль".