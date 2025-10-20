Завершено расследование дела о подготовке к убийству Маргариты Симоньян

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Следователи завершили расследование уголовного дела о подготовке к убийству главреда телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает телеграм-канал ведомства.

Фигурантами данного дела являются организатор ячейки National Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией) Михаил Балашов и 11 ее участников. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по нескольким статьям, в числе которых создание террористической организации, публичные призывы к экстремистской деятельности, покушение на приобретение огнестрельного оружия и приготовление к убийству.

Как было установлено в ходе следствия, в апреле 2022 года Балашов создал ячейку террористической организации "Чистая Кровь". В нее он вовлекал граждан, разделяющих национал-социалистические и расистские взгляды.

В период с сентября 2022 по июль 2023 года члены ячейки, в том числе несовершеннолетние, совершили 6 нападений на иностранных граждан, а также лиц нетрадиционной сексуальной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Видеозаписи со своими действиями они публиковали в интернете.

Также Балашов совместно с другим участником ячейки Егором Савельевым согласились на убийство Симоньян за 50 тысяч долларов по заказу неустановленных лиц. Соучастники собрали информацию о местонахождении и передвижениях журналистки, а после получения от заказчиков огнестрельного оружия и боеприпасов должны были убить ее.

В настоящий момент дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Сотрудники ФСБ предотвратили убийства Симоньян и журналистки Ксении Собчак в 2023 году. Тогда правоохранители изъяли у задержанных автомат Калашникова, 90 патронов, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.

Изначально по делу проходили 8 человек. Позже появились 3 новых фигурантов. Все они были несовершеннолетними. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как позже писали СМИ, срок ареста обвиняемых в подготовке покушения был продлен до 7 ноября.